‘Betty, la fea’ tendrá una nueva temporada en Prime Video

Los fans de ‘Betty, la fea’ podrán volver a disfrutar de la historia que se convirtió en un fenómeno internacional. Prime Video anunció que prepara una nueva temporada de la producción colombiana.

El anuncio se realizó a través de un video protagonizado por Betty, personaje interpretado por Ana María Orozco, quien aparece ofreciendo una conferencia de prensa en representación de la empresa ficticia Eco Moda.

Durante el mensaje, Betty asegura que “todavía hay mucha tela por cortar” y adelanta el regreso de varias figuras para esta nueva entrega.

Antes de finalizar, el personaje también deja una pista que encendió la expectativa de los seguidores: alguien que debió quedarse en el pasado regresará. Sin embargo, no se reveló de quién se trata.

Una nueva historia para los fans

Por ahora, Prime Video no ha revelado detalles sobre la trama de esta nueva temporada ni ha confirmado oficialmente el elenco que participará en la producción.

Las dos entregas anteriores reunieron a varios de los actores que dieron vida a los personajes más recordados de la historia, entre ellos Ana María Orozco como Betty, Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza y Mario Duarte en el papel de Nicolás Mora.

La telenovela original, estrenada en Colombia en 1999, se convirtió con los años en una de las producciones latinoamericanas más reconocidas a nivel internacional y dio origen a múltiples adaptaciones en distintos países.

Ahora, el anuncio de una nueva temporada vuelve a poner a Betty, la fea en el centro de la conversación y deja abierta la pregunta sobre quién será ese personaje que, según el adelanto, regresará del pasado.