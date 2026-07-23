Dos heridos tras choque en la Autopista General Rumiñahui la noche de este jueves 23 de julio

Dos vehículos chocaron en la autopista General Rumiñahui la noche de este jueves.

Dos vehículos chocaron la noche de este jueves 23 de julio de 2026 en la Autopista General Rumiñahui. El siniestro dejó dos personas heridas, según un reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El siniestro de tránsito ocurrió a la altura del sector Alborada de Monjas, en sentido Quito- Valle de Los Chillos. La vía está parcialmente habilitada.

La emergencia fue reportada a las 20:17 y fue coordinada por el ECU 911, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Prefectura de Pichincha, para dar asistencia a las personas afectadas.

De manera preliminar, las autoridades informaron que dos personas resultaron heridas a causa del siniestro.

Vía parcialmente habilitada

El incidente también ocasionó una alta carga vehicular en uno de los principales accesos hacia el Valle de Los Chillos. Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y tomar en cuenta posibles demoras en sus desplazamientos.

Personal de las entidades de emergencia se movilizó al sitio para atender a las personas afectadas y gestionar la circulación vehicular mientras se desarrollaban las labores correspondientes.