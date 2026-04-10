Productos ecuatorianos necesarios entrarán a Colombia con 0% de aranceles, dice Petro

El presidente colombiano Gustavo Petro da marcha atrás y anuncia que la producción ecuatoriana "necesaria" para Colombia ingresará a su país sin aranceles.

Así lo escribió en sus redes sociales la tarde de este viernes 10 de abril de 2026, luego de que horas antes la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, anunciara la aplicación del 100% de aranceles a los productos ecuatorianos.

Esta medida surgió en respuesta al alza de la tasa de seguridad impuesta por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa a las importaciones colombianas, señalando una falta de acciones de seguridad en la frontera por parte de ese país.

Morales dijo a Caracol Noticias que "Colombia rechaza la decisión del Gobierno ecuatoriano y nivelaría al 100% el arancel a importaciones provenientes de ese país”.

Según Morales, Colombia ha "agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el Gobierno de Ecuador buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera", cita la agencia EFE.

Pero Petro dio marcha atrás y anunció un 0% de arancel a productos "necesarios", pero los cuales no detalló.

Colombia mantiene un arancel del 30% a los productos ecuatorianos, a pesar de que antes Ecuador impuso un alza en la tasa de seguridad al 50%.

En ese momento Colombia amenazó con aplicar el mismo porcentaje, pero la medida no se completó.

La tasa de seguridad del 100% a productos colombianos se cobrará desde el 1 de mayo de 2026, anunció el Gobierno ecuatoriano.