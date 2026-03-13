Estados Unidos elimina la sobretasa arancelaria a los productos ecuatorianos

Noboa y Donald Trump en la cumbre Escudo de las Américas, en Miami.

El presidente Daniel Noboa confirmó, este viernes 13 de marzo de 2026, que Ecuador y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Comercio Recíproco.

Según el Mandatario ecuatoriano, ese entendimiento elimina la sobretasa arancelaria que afectaba a los productos ecuatorianos.

"Ecuador tenía dos caminos: quedarse quieto o ir a buscar mejores condiciones. Elegimos lo segundo", señaló Noboa.

Según el Jefe de Estado, "este acuerdo beneficia al 53% de nuestras exportaciones no petroleras, consolida sectores productivos que ya sostienen miles de empleos y abre la puerta para que nuevos productos ecuatorianos lleguen a ese mercado".

En febrero de 2026, el 61% de las exportaciones no petroleras y no mineras de Ecuador a Estados Unidos seguían pagando una sobretasa del 15% tras la imposición del nuevo arancel global por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.