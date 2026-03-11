El FBI abre una oficina en Quito para investigación y operación contra grupos criminales

Ecuador y Estados Unidos firman memorpandum de entendimiento para el funcionamiento permanente de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) en el país.

Allen Pack, director regional del FBI, señaló que el organismo ya ha cooperado con Ecuador en ocasiones anteriores como en el caso del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio.

El Ecuador también recibió cooperación cuando se registraron explosiones de coches bombas en la ciudad de Guayaquil.

La diferencia con estas colaboraciones será que ahora el trabajo del FBI será constante y permanente con la conformación de una nueva unidad especializada de la Policía para trabajar con los agentes estadounidenses.

Esta unidad investigará delitos relacionados con el crimen organizado, lavado de dinero, corrupción, enre otros.

El Ministro del Interior, John Reimberg indicó que este memorándum de entendimiento "no viola la soberanía del Ecuador", y sostuvo que las voces críticas provienen de quienes 'quieren que el caos persista'.

Además, resaltó que esta cooperación empieza a operar inmediatamente y que "la criminalidad en el país ha disminuido en un 34%", desde enero del 2026.