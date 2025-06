¿Sobreendeudado? esTAmañana le trae tres claves para cuidar sus finanzas personales

En un contexto económico desafiante y con un alto uso del crédito en Ecuador, evitar el sobreendeudamiento se ha vuelto una preocupación constante en las familias ecuatorianas.

Este problema financiero ocurre cuando una persona adquiere más deudas de las que puede pagar con sus ingresos, explica José Abel Defina, experto en finanzas personales, en el matinal esTAmañana de este martes 17 de junio del 2025.

El sobreendeudamiento no solo afecta la economía del hogar sino también la salud mental y la estabilidad emocional. Defina menciona que no está mal tener grandes deudas como las obtenidas por una casa o un carro. Sin embargo, el exceso de deudas ocurre cuando no se cuenta con efectivo para cubrir los gastos del día a día.

La primera señal de sobreendeudamiento, señala el especialista, se da cuando los ingresos que una persona tiene no son suficientes para cubrir gastos como la comida. También es señal de alarma el tener que cubrir una deuda con otra, agrega.

“Si la tercera parte de lo que ganamos se va para pagar una deuda de consumo entonces estamos en problemas y debemos pedir ayuda urgentemente”, señala Defina.

El experto dio tres consejos para evitar el sobreendeudamiento con acciones cotidianas:

Hacer un presupuesto de gastos para el mes

Cortar gastos innecesarios o no indispensables, aunque sea de forma temporal

Darle la cara al acreedor y proponerle un plan de pagos

Defina explica que las instituciones bancarias cuentan con programas de refinanciamiento para que los deudores puedan cumplir con sus obligaciones.

También precisó que, en caso de querer adquirir una nueva deuda, es necesario asegurarse de que los ingresos que obtiene alcancen para cubrirla.

Además, para salir de deudas recomendó que se empiece a pagar las deudas más pequeñas o aquellas que generan más interés.