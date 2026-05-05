Decomisan más de 37 000 cervezas ilegales en operativo en Manabí

El Servicio de Aduana del Ecuador (Senae) decomisó más de 37 000 cervezas de procedencia ilegal, durante un operativo que ejecutó, este martes 5 de mayo de 2026, en Manabí.

Las cervezas incautadas están valoradas en más de 72 236 dólares. Los productos de "contrabando fueron detectados en un nuevo golpe a las economías ilegales", dijo el Senae.

El operativo se ejecutó en el sector La Poza, como parte de un operativo conjunto entre la Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la Policía Nacional del Ecuador y el Cuerpo de Vigilancia Aduanera.

Según el informe oficial, la mercancía era transportada en un camión sin ningún tipo de documentación que respalde su ingreso o circulación legal en el país.

Durante la intervención, los uniformados lograron identificar el cargamento, que se encontraba oculto dentro del vehículo.