¿Recibió un correo de su tarjeta de crédito?; estas personas deben declarar el ISD

El fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de junio del 2025 decenas de usuarios recibieron un correo electrónico con una lista de los consumos en el exterior de sus tarjetas de crédito. La información sirve para determinar si debe o no cancelar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

Las empresas notificaron a las personas con todos sus consumos en el exterior en plataformas como Netflix, Uber, Uber Eats, Amazon, entre otras. De acuerdo con la resolución del Servicio de Rentas Internas (SRI), los consumidores deben realizar la declaración del ISD por compras en el exterior en los años 2022, 2023 y 2024

En los correos que emitieron las entidades que otorgan las tarjetas de crédito únicamente constan los consumos de 2022. Según la resolución del SRI, solo quienes superaron los 5 109,79 dólares en compras en ese año, deben realizar una declaración de impuestos hasta el lunes 30 de junio del 2025.

Por ejemplo, si su consumo anual en el exterior es de 200 dólares, no debe realizar una declaración de impuestos en el SRI. Según la entidad, tampoco deben presentar la declaración en cero: “Si no sobrepasan el monto exento, no tienen la obligación de presentar declaración”, indicó.

Sin embargo, debe asegurarse de que las compras con todas las tarjetas de crédito que utilice no superen la base imponible de 5 109,79 dólares.

De acuerdo con las entidades bancarias, en los próximos días se enviarán los detalles de los consumos realizados en 2023 y 2024.

¿Cómo realizar la declaración de impuestos?

Si sus consumos en el exterior superaron la base imponible puede realizar su declaración de impuestos en línea a través de la página web del SRI.

Lo puede hacer de forma acumulada por cada año fiscal por medio del Formulario Múltiple de Pagos con el código 4580. Solo debe ingresar al sistema con su usuario y clave. En la sección declaración de impuestos podrá acceder al formulario.