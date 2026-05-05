Funcionario de Petroecuador fue asesinado en un ataque armado en La Libertad

Un funcionario fue asesinado en La Libertad este martes 5 de mayo de 2026.

Un funcionario de Petroecuador fue acribillado en un ataque armado frente a la Refinería de La Libertad, en la provincia de Santa Elena, este martes 5 de mayo del 2026.

La víctima fue identificada como Diego Javier Ormaza Reascos, quien laboraba en el área de Seguridad Territorial.

Según reportes, dos hombres en motocicleta interceptaron la camioneta y dispararon en repetidas ocasiones. Se conoce que el hombre recibió entre 15 y 20 detonaciones.

Su cuerpo quedó en el interior del vehículo. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, pero también fueron atacados por los hombres armados.

El patrullero recibió impactos de bala, lo que impidió una persecución efectiva, permitiendo la fuga de los responsables.

El crimen ocurre en medio del estado de excepción vigente en varias provincias del país, incluida Santa Elena.