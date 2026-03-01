Exministros de Ecuador y Colombia piden retomar diálogo para frenar restricciones de comercio

Los aranceles de 50% a los productos que ingresan desde Ecuador a Colombia, empezaron a aplicarse este domingo, 1 de marzo.

Un grupo de exministros de Comercio Exterior y de Producción de Ecuador y Colombia expresó este domingo 1 de marzo del 2026 su preocupación por el deterioro de las relaciones comerciales entre ambos países.

En un comunicado conjunto, los exministros pidieron a los gobiernos retomar de manera urgente el diálogo diplomático para frenar lo que califican como una “escalada de medidas restrictivas” con efectos económicos no deseados.

Los exfuncionarios recordaron que Ecuador y Colombia comparten más de dos siglos de historia común y que sus vínculos se han fortalecido a lo largo de décadas de integración regional, especialmente en el marco de la Comunidad Andina de Naciones.

Impacto en el comercio y el empleo

En el pronunciamiento, los firmantes destacaron que el comercio y las inversiones bilaterales alcanzan actualmente cerca de 3 000 millones de dólares, involucran a más de 2 400 empresas y generan alrededor de 200 000 empleos en ambos lados de la frontera.

Según el documento, las recientes decisiones adoptadas por los gobiernos están afectando a las actividades productivas formales, debilitando las cadenas de valor binacionales y perjudicando a los sectores empresariales que han invertido capital de manera cruzada durante años.

“Los conflictos comerciales siempre tienen una salida técnica, si existe voluntad política”, señalaron, al advertir que las actuales tensiones no contribuyen a mejorar la situación de seguridad en la frontera.

Seguridad y cooperación binacional

Los exministros reconocieron los desafíos que enfrentan ambos países en materia de seguridad y subrayaron la necesidad de fortalecer las acciones conjuntas entre autoridades, fuerzas del orden y organismos de inteligencia para combatir a los grupos criminales transnacionales.

En ese sentido, consideraron que la cooperación binacional es clave para mejorar las condiciones en las zonas fronterizas y evitar que las tensiones comerciales agraven los problemas existentes.

Llamado a desmontar las restricciones

Uno de los puntos centrales del comunicado es el llamado a desmontar las medidas restrictivas recientemente implementadas por ambos gobiernos. Entre ellas, mencionaron la tasa de seguridad del 50 % y el incremento en la tarifa de transporte de crudo por oleoducto aplicados por Ecuador, así como los aranceles del 50 %, la prohibición de ingreso terrestre de ciertos productos y la restricción a la venta de energía eléctrica por parte de proveedores privados en Colombia.

Los exfuncionarios pidieron restablecer los canales de diálogo al más alto nivel para definir una agenda prioritaria en seguridad, comercio e integración, y retomar una hoja de ruta binacional de mediano y largo plazo.

Asimismo, recomendaron a las autoridades honrar los compromisos adquiridos en el marco andino y resolver las diferencias comerciales mediante los mecanismos institucionales previstos, priorizando el diálogo y la cooperación regional en un contexto global marcado por la incertidumbre y el aumento de medidas proteccionistas. Firmantes del pronunciamiento

Por Ecuador, el comunicado está suscrito por Nathalie Cely, Eduardo Egas, Jorge Illingworth, Daniel Legarda, Iván Ontaneda, Julio José Prado y Francisco Rivadeneira.

Por Colombia, firman María Claudia Lacouture, Ximena Lombana, Ángela María Orozco, Luis Guillermo Plata, José Manuel Restrepo y Germán Umaña. Preocupación por el futuro bilateral

Finalmente, los exministros advirtieron que, en el actual contexto internacional, marcado por tensiones comerciales y alta volatilidad, la integración regional es una de las principales herramientas para enfrentar los desafíos económicos.

Por ello, insistieron en que Ecuador y Colombia deben priorizar el entendimiento político y técnico para proteger su relación comercial, preservar el empleo y evitar un mayor deterioro en sus vínculos históricos.