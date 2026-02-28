Senae publica resolución sobre arancel de 50% a importaciones de Colombia desde el 1 de marzo

Los productos que ingresen de Colombia a Ecuador tendrán una tasa arancelaria del 50% a partir del domingo 1 de marzo.

El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) publicó este sábado 28 de febrero del 2026 la resolución con la que se actualiza a 50% la tasa aduanera o arancel que impuso el país a los productos que ingresan desde Colombia.

De acuerdo con el documento, firmado por Sandro Castillo, el nuevo arancel estará vigente desde el domingo 1 de marzo del 2026.

El Gobierno Nacional anunció la medida el pasado 26 de febrero y argumentó que el objetivo es fortalecer los mecanismos de control aduanero y garantizar la seguridad nacional, sobre todo en la zona de frontera.

Ecuador ya había impuesto un arancel del 30% en febrero a los productos de Colombia, pero el presidente Daniel Noboa decidió aumentar esta tasa de seguridad por considerar que el vecino país no ha cumplido con sus acciones de defensa en la zona fronteriza.

En medio de la guerra comercial, el Gobierno de Colombia también aplicó un arancel similar a los productos que ingresan desde Ecuador a ese país.

De acuerdo con el documento, se establecen excepciones para las importaciones de sectores estratégicos como petróleo y generación energética.