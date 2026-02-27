Colombia elevará a 50% el arancel a productos ecuatorianos

Colombia también aplicó un arancel del 50% a productos de Ecuador

Colombia elevó el arancel a los productos ecuatorianos al 50%. Así lo anunció Diana Morales, ministra de Comercio colombiana, la mañana de este viernes 27 de febrero de 2026.

Morales habló en el medio colombiano BluRadio, y anunció que su país elevará el arancel a 73 partidas de productos ecuatorianos, que fueron afectados desde la semana pasada con un recargo del 30%.

Además, Morales adelantó que el Gobierno colombiano está evaluando el aumento de aranceles a nuevos productos "sensibles", aunque no específicó cuáles.

Sin emabrgo, la decisión debe ser aprobada antes por el Comité Triple A, una instancia interna del Gobierno, antes de ser firmada por el presidente Gustavo Petro.

De esta manera, Colombia responde en medio de la guerra comercial que arrancó con la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de aplicar unna llamada tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas.

Noboa señala al vecino país de no colaborar con el control de seguridad en la frontera que ambos países comparten, y responsabilizó a su gobierno de la crisis de seguridad y narcotráfico que enfrenta Ecuador.

Las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos objeto de la medida ascienden aproximadamente a 250 millones de dólares.