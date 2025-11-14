No le depositaron el décimo tercer sueldo adelantado; ¿hasta cuándo pueden pagarle?

Algunas empresas del sector privado adelantó el pago del décimo tercer sueldo a sus trabajadores.

El pago del décimo tercer sueldo, también conocido como “bono navideño”, se concretó este 14 de noviembre del 2025 para los funcionarios públicos en Ecuador y para algunos trabajadores del sector privado.

La iniciativa de pagar el décimo tercer sueldo antes de diciembre, como establece la normativa, fue del presidente Daniel Noboa, con el objetivo de dinamizar la economía y mejorar las ventas en el país.

El mandatario dispuso que el pago antes del 14 de noviembre sería obligatorio para todo el sector público e invitó al sector privado a unirse a esta medida. En total más de 150 empresas pagaron por adelantado este beneficio.

Sin embargo, el Código de Trabajo establece que las empresas pueden cumplir con esta obligación hasta el 24 de diciembre.

De acuerdo con el Código de Trabajo, este beneficio corresponde a la doceava parte de todas las remuneraciones recibidas por el trabajador entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso, incluyendo sueldos, horas extras, comisiones y otros ingresos complementarios.

Quienes optaron por la acumulación anual recibirán el valor en una sola entrega; mientras que aquellos que escogieron el pago mensualizado ya lo han recibido prorrateado en cada sueldo del año. En ambos casos, el empleador debe registrar la modalidad escogida en el Ministerio de Trabajo.

El incumplimiento en el pago dentro del plazo establecido puede derivar en multas y sanciones administrativas. El Ministerio de Trabajo recordó que los empleados pueden presentar denuncias si no reciben su décimo tercer sueldo oportunamente o si detectan irregularidades en el cálculo.