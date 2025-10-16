Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Fuerzas Armadas hallan una piscina con 8 000 galones de gasolina blanca en Sucumbíos

Un trabajo de inteligencia militar permitió ubicar este punto clandestino y se desplegó un operativo para ejercer el control en Shushufindi. 

Un operativo del Ejército Ecuatoriano permitió encontrar una piscina de 8 000 galones de gasolina blanca.

Tomado de redes sociales

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

16 oct 2025 - 08:20

Unirse a Whatsapp

Las Fuerzas Armadas del Ecuador realizaron un operativo en el sector de la vía a La Victoria, cantón Shushufindi, en Sucumbíos. El Batallón de Operaciones Especiales en Selva Nº. 54 halló una piscina artesanal con cerca de 8 000 galones de gasolina blanca. 

La intervención se desplegó con un trabajo previo de inteligencia militar.  En el operativo en el área se procedió a realizar un registro de la zona. Allí se halló lo siguiente: ⁠800 metros de manguera, una válvula de presión, un acople clandestino a la tubería del poliducto. 

Según el reporte de las Fuerzas Armadas "con este hallazgo se evita que gran cantidad de estupefacientes sean elaborados y comercializados por estos grupos criminales, afectando su logística, capacidad de producción y sus finanzas". 

Durante los últimos meses, el Ejército Ecuatoriano ha ubicado varios puntos donde se almacena material para el procesamiento de droga. 

Te puede interesar