Fuerzas Armadas hallan una piscina con 8 000 galones de gasolina blanca en Sucumbíos

Las Fuerzas Armadas del Ecuador realizaron un operativo en el sector de la vía a La Victoria, cantón Shushufindi, en Sucumbíos. El Batallón de Operaciones Especiales en Selva Nº. 54 halló una piscina artesanal con cerca de 8 000 galones de gasolina blanca.

La intervención se desplegó con un trabajo previo de inteligencia militar. En el operativo en el área se procedió a realizar un registro de la zona. Allí se halló lo siguiente: ⁠800 metros de manguera, una válvula de presión, un acople clandestino a la tubería del poliducto.

Según el reporte de las Fuerzas Armadas "con este hallazgo se evita que gran cantidad de estupefacientes sean elaborados y comercializados por estos grupos criminales, afectando su logística, capacidad de producción y sus finanzas".

Durante los últimos meses, el Ejército Ecuatoriano ha ubicado varios puntos donde se almacena material para el procesamiento de droga.