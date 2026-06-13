Ciudadano sufre caída de 200 metros mientras ascendía hacia la cumbre del Rucu Pichincha

Bomberos socorrieron a ciudadano que cayó cerca de 200 metros mientras ascendía hacia la cumbre del Rucu Pichincha.

El hecho sucedió la tarde del 13 de junio de 2026. Bomberos acudió al lugar para evaluar la situación y brindar socorro al ciudadano.

El ciudadano herido fue llevado a una casa de salud

De acuerdo con la información, debido a la gravedad de las lesiones en la persona afectada, se realizó una inmovilización integral del ciudadano.

Bomberos infomó además, que debido a las condiciones del terreno y a la complejidad del lugar donde se encontraba el hombre, el equipo ejecutó maniobras técnicas para su evacuación.

"Utilizando una camilla plegable, iniciamos un cuidadoso descenso y, tras varias horas, logramos trasladarlo hasta una zona segura, donde recibió atención prehospitalaria antes de ser llevado a una casa de salud", informó la entidad.