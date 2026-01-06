Si gana más de USD 1 017 al mes, debe pagar impuesto a la renta en 2026 según la tabla del SRI

El SRI definió los ingresos anuales y mensuales sobre los que se calcula el impuesto a la renta.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) actualizó la tabla de cálculo de este tributo y definió una nueva base para los ingresos anuales y mensuales. Según la tabla, las personas que en 2026 tengan ingresos superiores a 12 208 dólares deberán pagar este tributo en 2027.

Es decir, quienes perciban ingresos mensuales superiores a 1 017,33 dólares, estarán obligados a declarar el impuesto a la renta. Mientras que, las personas que ganen menos de ese monto quedarán exentas de la declaración y pago.

De acuerdo con la tabla del SRI, la base imponible para personas naturales subió en 2026, en comparación con 2025, cuando el monto máximo era 12 081 dólares anuales.

En términos generales, la base exenta se incrementó en USD 127, como resultado del ajuste anual por inflación. Este valor aplica tanto para personas naturales como para sucesiones indivisas.

¿Cómo se calcula el impuesto a la renta?

Según el documento del SRI Para el ejercicio fiscal 2026, el impuesto se calculará de forma progresiva, es decir, el porcentaje a pagar aumenta conforme crecen los ingresos.

Hasta USD 12.208 al año no se paga Impuesto a la Renta. Los ingresos que superen ese monto pagarán una tarifa inicial del 5 %, que se incrementa por tramos.

Las tarifas suben de manera gradual hasta llegar a una tasa máxima del 37% para quienes perciban ingresos superiores a 109 956 dólares anuales.