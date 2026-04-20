Tres jóvenes fallecen en accidente de moto en India; ninguno llevaba casco

3 chicos estaban haciendo acrobacias en moto, con una pistola en la mano, sus dos amigos en otra moto grabando el video, y al instante siguiente chocaron contra un tráiler.

Tres jóvenes murieron en un accidente de tránsito registrado en el estado de Madhya Pradesh, luego de que la motocicleta en la que se movilizaban se estrellara contra un camión estacionado al costado de la vía.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que los ocupantes circulaban sin casco y, momentos antes del impacto, uno de ellos manipulaba un arma de fabricación artesanal.

Impacto fatal

El choque ocurrió en cuestión de segundos y provocó la muerte inmediata de los tres ocupantes de la motocicleta.

Las autoridades locales no han detallado aún las identidades de las víctimas.

Riesgos y advertencias

El caso vuelve a evidenciar los riesgos de conducir sin medidas de seguridad, como el uso de casco.

Además, el manejo imprudente y la distracción al volante habrían sido factores determinantes en este siniestro.