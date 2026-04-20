Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

Tres jóvenes fallecen en accidente de moto en India; ninguno llevaba casco

Tres jóvenes mueren en India tras chocar en motocicleta contra un camión estacionado.

3 chicos estaban haciendo acrobacias en moto, con una pistola en la mano, sus dos amigos en otra moto grabando el video, y al instante siguiente chocaron contra un tráiler.

Redes Sociales

Autor

Tamara López

Actualizada:

20 abr 2026 - 06:32

Unirse a Whatsapp

Tres jóvenes murieron en un accidente de tránsito registrado en el estado de Madhya Pradesh, luego de que la motocicleta en la que se movilizaban se estrellara contra un camión estacionado al costado de la vía

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que los ocupantes circulaban sin casco y, momentos antes del impacto, uno de ellos manipulaba un arma de fabricación artesanal.

Impacto fatal  

El choque ocurrió en cuestión de segundos y provocó la muerte inmediata de los tres ocupantes de la motocicleta

Las autoridades locales no han detallado aún las identidades de las víctimas.

Riesgos y advertencias  

El caso vuelve a evidenciar los riesgos de conducir sin medidas de seguridad, como el uso de casco. 

Además, el manejo imprudente y la distracción al volante habrían sido factores determinantes en este siniestro.

Te puede interesar