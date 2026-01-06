IESS anuncia la compra de 1,7 millones de unidades de 37 nuevos medicamentos

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunció la compra de 1 779 000 unidades de 37 nuevos medicamentos a través de un proceso centralizado de compra, impulsado por el presidente del Directorio, Bernardo Cordovez.

Esta nueva compra, tras la declaratoria de emergencia en septiembre del 2025, tiene una inversión de más de USD 20.9 millones de dólares, aseguró el IESS.

Según las autoridades de la seguridad social con estos medicamentos se logrará el abastecimiento durante todo el año 2026 para pacientes con diversas patologías, entre ellas cáncer, leucemia, anemia, enfermedades de la piel, picaduras venenosas y artritis, entre otras.

Desde el pasado lunes 5 de enero, cerca de 68 establecimientos de salud, entre hospitales y centros médicos del IESS, comenzaron con la recepción de medicamentos en más de 20 provincias del país.

Esta adquisición se suma a las compras realizadas en meses anteriores, en el marco de la declaratoria de emergencia en el sector salud, mediante la cual el IESS concretó la compra de 28 medicamentos y 135 dispositivos, por un valor de USD 14.1 millones de dólares.

Estos medicamentos fueron recibidos durante el mes de diciembre y actualmente ya se encuentran distribuidos en varios establecimientos de salud del país.

El IESS espera alcanzar un nivel de abastecimiento superior al 85%. Y para ello señaló que en los primeros meses de 2026 se iniciarán dos nuevos procesos de compra centralizada de medicamentos, dispositivos médicos y bienes estratégicos en salud.

También señaló que para un seguimiento y control permanente al abastecimiento de medicamentos e insumos, a través del sistema AS400.