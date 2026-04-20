Masacre en Guayaquil dejó seis muertos en las calles Valenzuela y Gómez Rendón

Hombres armados abrieron fuego contras un grupo que se encontraba en un automóvil.

Seis personas murieron la noche del domingo 19 de abril del 2026 en un ataque armado en las calles Guerrero Valenzuela y Gómez Rendón, en Guayaquil.

Se conoce que hombres armados llegaron al sitio en un vehículo cerca de las 21:00 y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en el interior de un vehículo.

Las víctimas intentaron huir, sin embargo, los atacantes los siguieron y se formó una balacera que se extendió al menos dos cuadras.

En el lugar del crimen murieron tres personas, mientras que otras tres fueron llevadas a casas de salud, pero fallecieron en el trayecto, según confirmó una fuente del Cuerpo de Bomberos.

Habitantes del sector también indicaron que varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud.

La masacre generó alarma entre los residentes, quienes aseguran que algunas de las víctimas serían colaterales, debido a que se trata de una zona concurrida.

Pasadas las 23:30, los tres cuerpos que permanecían en el lugar fueron trasladados a la morgue. Hasta la madrugada de este lunes, la Policía Nacional no había emitido declaraciones oficiales.