Aduana de Ecuador reduce el límite de ingreso de licor para viajeros a partir del 4 de mayo

Desde el 4 de mayo de 2026, se actualiza la cantidad de litros permitidos para el ingreso de bebidas alcohólicas como efectos del viajero.

La medida, que entrará en vigor el 4 de mayo de 2026, busca corregir el uso indebido de este beneficio, el cual fue originalmente diseñado para el consumo personal.

Según datos oficiales del SENAE, solo durante el año 2024 se registró el ingreso de aproximadamente 694,000 litros de licor bajo esta modalidad, evidenciando un crecimiento que distorsiona el mercado local y alimenta negocios informales. Esta situación afecta directamente a los productores locales, importadores formales y a los miles de trabajadores que dependen del comercio justo y legal en el país.

Investigación sobre la normativa anterior

La institución señaló que la ampliación previa de 3 a 5 litros, implementada por el gobierno anterior, carecía de un informe de impacto económico que sustentara la decisión y no cumplió con los procesos establecidos en la normativa vigente.

Debido a estas irregularidades, el proceso ha sido puesto en conocimiento de la Contraloría General del Estado para que se determinen las responsabilidades pertinentes.

Con este cambio, el SENAE reafirma su compromiso de proteger el empleo y fortalecer la industria nacional, manteniendo el beneficio para los viajeros en un nivel que consideran razonable y acorde a su objetivo original.