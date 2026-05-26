¿Cuándo será el próximo feriado en Ecuador?

Tras el 24 de mayo los ecuatorianos esperan el próximo feriado.

Tras el feriado por la Batalla de Pichincha, que se conmemora el 24 de mayo, los ecuatorianos esperan un nuevo descanso.

En este caso, el próximo feriado a nivel nacional será en agosto, por el Primer Grito de Independencia.

El descanso será el lunes 10 de agosto y será un feriado no recuperable a nivel nacional.

El feriado se une al sábado 8 y domingo 9 de agosto.

La Ley de Feriados establece que si el día libre cae un miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes.

Mientras que si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.

De acuerdo con la normativa vigente en Ecuador, varios feriados pueden trasladarse para fomentar el turismo.

Sin embargo, cuando coinciden con viernes o lunes, se mantienen en su fecha original.

Calendario de feriados locales para Imbabura, Santo Domingo y Guayaquil

El 25 de junio se celebra la provincialización de Imbabura y hay descanso solo en esa provincia.

Mientras que el 3 de julio es de descanso para Santo Domingo, por sus fiestas de cantonización.

Además, en julio habrá otro feriado, pero este se aplica solo en Guayaquil.

El 25 de julio son las fiestas de fundación del Puerto Principal y esa ciudad tiene descanso no recuperable.