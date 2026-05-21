Claves de la ley de protección de olas que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea

Con 79 votos a favor se aprobó una ley de protección de olas en Ecuador, este jueves 21 de mayo de 2026.

Con 79 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, este jueves 21 de mayo de 2025, la Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, durante el segundo debate del proyecto.

Esta normativa busca proteger las zonas de rompiente de olas, regula los usos del mar y establece el primer sistema interinstitucional de gobernanza costera del país.

La ley, impulsada durante cinco años por el movimiento ciudadano Mareas Vivas y respaldada por más de 10 000 firmas ciudadanas, "llena un vacío normativo que había dejado sin protección específica a los 640 kilómetros de costa continental y los más de 100 spots de surf identificados en el Ecuador", indicó la Asamblea.

Seis claves de la nueva Ley

1. Registro Nacional de Zonas de Rompientes: Se establece este instrumento técnico público para catalogar y proteger cada zona de ola rompiente del país.

2. Consejo Interinstitucional del Mar: Será un órgano colegiado con poder vinculante para la gobernanza marino-costera, con participación de siete miembros permanentes y 12 miembros complementarios.

3. Principio Precautorio: La ley establece que la incertidumbre científica no podrá usarse como excusa para postergar medidas de protección ante riesgo de daño grave o irreversible.

4. Protección de ecosistemas sensibles: Se regula dunas, zonas de anidación de tortugas marinas, manglares y hábitats vulnerables.

5. Planificación espacial marina: Ordena la pesca, turismo, puertos, deportes y energías azules bajo un marco unificado de sostenibilidad.

6. Alineación internacional: Implementa Convemar, ODS 14 y el Convenio de Biodiversidad Biológica en legislación nacional vinculante.

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El proceso nació en 2020 cuando la comunidad surfera de General Villamil Playas frenó la construcción de un muelle que amenazaba con destruir las olas del lugar. El movimiento Mareas Vivas canalizó eso en una propuesta legislativa entregada formalmente a la Asamblea el 30 de julio de 2024.

Para la aprobación de este proyecto normativo, Ecuador se inspiró en Perú, primer país en aprobar una ley de protección de olas.