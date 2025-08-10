Gobierno ajusta normativa para pequeños envíos de paquetes; ¿cambios en el régimen 4x4?

El Servicio de Aduana del Ecuador aclaró que el sistema de paquetería 4x4 se mantiene con normalidad en el país.

El Ejecutivo modificó las condiciones para ciertos paquetes importados a Ecuador. A través del Decreto 82, firmado por el presidente Daniel Noboa el sábado 9 de agosto del 2025, se dispuso que los envíos que pesen hasta 2 kilogramos y cuyo valor FOB no supere los 2 dólares podrán ingresar al país sin pagar tributos, siempre que sean para uso personal y no con fines comerciales.

Esta disposición reemplaza un apartado del reglamento que forma parte del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, específicamente el relacionado con la facilitación aduanera.

La norma indica que la responsabilidad de poner en marcha estos cambios recaerá en el Ministerio de Telecomunicaciones, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y la empresa pública Servicios Postales del Ecuador. Estas instituciones tendrán ocho días, desde la publicación oficial, para coordinar el proceso de implementación.

¿Cambios en el régimen 4x4?

Tras conocerse el decreto, en redes sociales circularon comentarios que sugerían que el conocido régimen 4x4, que permite importar hasta 4 kilos y 400 dólares pagando un arancel fijo de 20 dólares, podría ser sustituido por los nuevos límites de peso y valor.

El Servicio Nacional de Aduana desmintió esas versiones este domingo 10 de agosto del 2025. Aclaró que el 4x4 sigue vigente y que los cambios están orientados únicamente a regular los servicios prestados por la empresa postal estatal. Los couriers privados y el sistema 4x4 continuarán operando con normalidad.