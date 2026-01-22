Gobierno de Ecuador dice que cuenta con suficiente energía para cubrir demanda del país

La central hidroeléctrica Mazar es una de las más grandes del país y abastece gran parte de la demanda nacional.

El Gobierno ecuatoriano dice que el país cuenta con la capacidad suficiente para cubrir la demanda diaria del país, a pesar de que Colombia dejará de vender energía desde las 18:00 de este jueves 22 de enero de 2026.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Ambiente y Energía, indicó que "en condiciones normales de operación, el sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía".

Y añadió que el Sistema Nacional Interconectado registra una disponibilidad real de 5454 MW, lo que "permite atender la demanda nacional con generación propia".

Asimismo, detalló que la energía almacenada en los embalses alcanza los 790,7 GWh, distribuidos así:

Mazar: 609,59 GWh

Amaluza: 83,01 GWh

Pisayambo: 62,1 GWh

Marcel Laniado: 36 GWh

Mientras que detalló que el embalse de Mazar, uno de los más importantes del Ecuador, se mantiene en 2 144,02 m.s.n.m, "con una tendencia estable".

Para la demanda de este jueves 22 de enero de 2026 el abastecimiento está cubierto de la siguiente manera:

64,4% de energía renovable

30,8% con generación térmica, como respaldo estratégico del sistema

4,8% mediante importación de nergía desde Colombia

A su vez el presidente colombiano, Gustavo Petro, indicó que "no lo queremos por el pueblo ecuatoriano" refiriéndose a la decisión de suspender la venta de energía a Ecuador, y que "apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio".