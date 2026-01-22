Colombia suspende venta de electricidad a Ecuador tras imposición de aranceles

El ministerio de Energía de Colombia anunció la suspensión de venta de energía a Ecuador

El Gobierno colombiano suspendió este jueves 22 de enero del 2026 la venta de energía eléctrica a Ecuador para dar prioridad a su "soberanía energética". La decisión se da luego de que el presidente Daniel Noboa, anunció una tasa de seguridad del 30% a los productos colombianos.

"Seguimos creyendo en la integración energética y en el diálogo entre pueblos hermanos. Sin embargo, las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional", manifestó en un comunicado el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

En un comunicado, el Ministerio calificó a esta acción como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país, en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas tempranas sobre una posible transición hacia un nuevo Fenómeno de El Niño.

La decisión, dice Colombia, se fundamenta en análisis técnicos del balance energético nacional, el seguimiento climatológico realizado por el IDEAM y los reportes del Centro Nacional de Despacho (CND), que evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico, una operación intensiva del parque termoeléctrico y la necesidad de priorizar el abastecimiento de la demanda interna.

La resolución faculta al Ministerio de Minas y Energía para modificar, suspender o reactivar las exportaciones de energía mediante circulares, de acuerdo con la evolución de las variables climáticas y energéticas, y deja claro que las exportaciones solo se retomarán cuando existan condiciones técnicas, energéticas y comerciales adecuadas.

“Cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos. La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo”, concluyó el ministro.