Ecuador tiene una balanza negativa con siete socios comerciales

Ecuador tiene una balanza comercial no petrolera negativa con al menos siete de sus principales socios comerciales, una situación que vuelve a cobrar relevancia en medio de las recientes tensiones comerciales con Colombia.

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), correspondientes al período de enero a noviembre de 2025, el país mantiene déficits comerciales principalmente con naciones del hemisferio sur, entre ellas México, Colombia, Perú, Chile, China, Japón y Brasil.

En contraste, Ecuador registra saldos positivos con varios socios del hemisferio norte, como Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, Turquía y Arabia Saudita.

La balanza comercial es un registro económico que mide la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones de bienes y productos durante un período específico.

Mapa de la balanza comercial de Ecuador con sus socios alrededor del mundo. Ministerio de Producción

Julio José Prado, exministro de Producción y Comercio Exterior, advirtió que una balanza comercial negativa no debe interpretarse automáticamente como un problema.

“Hay que tener cuidado. Tener una balanza comercial negativa no necesariamente es malo para el país”, señaló Prado durante una entrevista en Teleamazonas.

El debate se intensificó luego de que el Gobierno ecuatoriano anunciara, el miércoles 21 de enero de 2026, la aplicación de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia.

El presidente Daniel Noboa justificó la medida al señalar una falta de reciprocidad en la cooperación bilateral contra el crimen organizado.

Noboa señaló que se adoptó esa medida pese a “esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1 000 millones de dólares anuales”.

La reacción colombiana no se hizo esperar. El 22 de enero de 2026, el vecino país informó que impondrá un gravamen del 30% a 20 productos ecuatorianos, con la posibilidad de ampliar la lista.

Prado advirtió que esta decisión golpeará a Ecuador en sectores clave. “Le importamos a Colombia cerca del 65% materias primas, insumos y bienes de capital.”, explicó el exministro.

Los aranceles anunciados por Colombia afectarían productos sensibles como preparaciones alimenticias, cereales, manufacturas textiles, plásticos, cartones y papeles.

“Estos son insumos que el Ecuador le vende en su gran mayoría a Colombia como socio comercial número 1 en cada una de esas industrias”, indicó Prado.

“Si Colombia nos pone el arancel del 30% perdemos ese mercado y además del lado de las importaciones se encarecen los productos”, añadió.