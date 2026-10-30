Gobierno presenta proforma presupuestaria de USD 50 213 millones para 2027

El Gobierno Nacional presentó la proforma presupuestaria para 2027

El Gobierno de Daniel Noboa presentó, este viernes 30 de octubre de 2026, ante la Asamblea Nacional la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2027, que contempla un monto total de USD 50 213 millones.

La propuesta económica incluye recursos destinados a financiar proyectos de infraestructura, servicios de salud, educación, seguridad y programas de protección social.

Uno de los componentes del documento es el Plan Anual de Inversiones (PAI), que alcanzaría los USD 2 998,54 millones durante 2027.

Esta cifra representa aproximadamente USD 563 millones más frente al presupuesto codificado a septiembre de 2026, lo que equivale a un crecimiento cercano al 23%, según las cifras presentadas por el Ejecutivo.

Entre los principales proyectos e iniciativas incluidos en el plan de inversiones constan:

Quinto Puente y Viaducto Sur, en Guayas.

Programas de vivienda.

Programa de Desarrollo Amazónico.

Ampliación de la vía Yambo-Ambato.

Paso lateral Guaranda-Ambato.

Construcción de residencias universitarias.

Fortalecimiento de la atención en salud.

Edificio del Museo Nacional del Ecuador.

Distribuidor de tráfico Monay-IESS.

Mercado Central de Jipijapa.

Parque Tachina, en Esmeraldas.

¿Cómo se distribuirán los recursos del Plan Anual de Inversiones?

El presupuesto de inversión se repartirá entre varias instituciones del Estado. Las asignaciones previstas son:

Plan Anual de Inversiones 2027 Ministerio de Desarrollo Económico

Asignación a GADs

La Proforma del Presupuesto General del Estado para 2027 incluye asignaciones para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Estos recibirán USD 4 346 millones durante el próximo año.

Según el Gobierno, estos recursos estarán destinados a financiar obras y servicios básicos, entre ellos sistemas de agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, riego, gestión ambiental y manejo de desechos sólidos.

¿Cuánto se destinará a bonos y beneficios sociales?

El Ejecutivo prevé asignar USD 1 470,9 millones para bonos, pensiones y otros beneficios sociales dirigidos a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La distribución prevista es la siguiente:

presupuesto en bonos Ministerio de Desarrollo Económico

Seguridad Social

La propuesta económica también establece transferencias por USD 3 955 millones a las entidades de seguridad social. La distribución prevista es la siguiente:

IESS: USD 3 070 millones.

USD 3 070 millones. Issfa: USD 546 millones.

USD 546 millones. Isspol: USD 339 millones.

Salud y educación

En el sector sanitario, el Sistema Nacional de Salud contará con USD 5 855 millones para el próximo año.

Por su parte, la educación inicial, básica y bachillerato tendrá una asignación de USD 6 681 millones.

El presupuesto para las universidades y escuelas politécnicas alcanzará los USD 1 652 millones. Adicionalmente, el Gobierno contempla USD 54,8 millones para el Programa Nacional de Residencias Universitarias.

¿Cuánto recibirá el sector de seguridad?

La Proforma 2027 contempla USD 4 251 millones para las instituciones que conforman el Sector Seguridad, con el objetivo de financiar las acciones de protección ciudadana y seguridad nacional.

Entre las entidades que recibirán estos recursos constan: