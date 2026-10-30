Alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, recuperará su libertad con medidas cautelares en el caso Digitador, según abogado

La alcaldesa de Jipijapa, Angela Plua, fue detenida la madrugada de este jueves 25 de junio por presunta corrupción

La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa Santillán, podrá defenderse en libertad dentro del caso Digitador, que investiga una presunta red de delincuencia organizada relacionada con irregularidades en trámites de tránsito en Manabí.

La decisión fue adoptada este viernes 30 de octubre de 2026 por un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, durante una audiencia de apelación a la prisión preventiva que pesaba sobre la funcionaria desde junio.

¿Qué jueces votaron a favor y quién se opuso?

La resolución no fue unánime. Dos juezas votaron a favor de sustituir la prisión preventiva por medidas cautelares alternativas y un votó en contra al considerar que no existían elementos suficientes

Uno de los puntos abordados en la audiencia fue la condición médica de la alcaldesa, quien presenta un aneurisma de aorta sin ruptura. Uno de los jueces dentro de la audiencia sostuvo que no se había establecido que esta condición cumpliera los criterios de enfermedad catastrófica.

¿Qué medidas deberá cumplir la alcaldesa?

El tribunal dispuso tres medidas para garantizar su comparecencia durante el proceso penal:

Presentación semanal: deberá acudir todos los lunes ante la Fiscalía correspondiente a su domicilio

Prohibición de salida del país: no podrá abandonar Ecuador

Grillete electrónico: deberá portar un dispositivo de vigilancia electrónica

Además, los magistrados ordenaron la emisión inmediata de la boleta de excarcelación.

Esta resolución no significa que Plúa haya sido declarada inocente ni que el proceso judicial haya concluido. La alcaldesa continuará procesada por presunta delincuencia organizada, pero podrá ejercer su defensa fuera de prisión.

El tribunal rechazó las apelaciones de los otros nueve procesados y mantuvo la prisión preventiva en su contra.