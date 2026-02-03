Inversión, minería y tecnología: la oferta de Ecuador presentada por Noboa en Dubái

El presidente Daniel Noboa participó en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se realizó en Dubái.

En el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, que se desarrolla del 3 al 5 de febrero en Dubái, el presidente Daniel Noboa encabezó el Segundo Foro Económico y de Inversiones Estados Unidos–Ecuador, un espacio orientado al diálogo sobre comercio, inversión, conectividad y desarrollo.

Durante el foro, el mandatario presentó los principales lineamientos económicos de su administración ante representantes de gobiernos y del sector privado. Noboa sostuvo que el país atraviesa un proceso de transformación económica basado en disciplina macroeconómica y apertura a la inversión extranjera.

En su intervención, citó indicadores económicos como la reducción del riesgo país a 413 puntos, el aumento de las reservas internacionales y el crecimiento de los depósitos bancarios, además de una inflación que, según cifras oficiales, se ubicó en 1,9%. Estos elementos, señaló, han sido utilizados por el Gobierno para promover al Ecuador como destino de inversión.

El presidente también afirmó que la estabilidad macroeconómica debe reflejarse en mejoras sociales y mencionó una reducción de la pobreza al 21,4%, sin detallar las metodologías ni los factores que explican ese resultado.

Durante el encuentro, Noboa destacó sectores que el Ejecutivo considera prioritarios para atraer capitales, entre ellos la agricultura, la construcción, la tecnología y la minería, esta última bajo un esquema de regulación estatal. Mencionó además incentivos tributarios y beneficios asociados a la generación de empleo, en particular para jóvenes.

El foro incluyó paneles sobre la conexión del Ecuador con la economía global, el desarrollo digital, la juventud y la estrategia nacional de inteligencia artificial. En estos espacios participaron la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya; el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Jaramillo; la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar; y el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Roberto Kury, junto con autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y representantes del sector privado.

El evento se realizó en un contexto en el que el Gobierno busca atraer inversión extranjera, mientras enfrenta desafíos internos relacionados con seguridad, empleo y crecimiento económico.