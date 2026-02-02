Ecuador entre los seis países con menor inflación de América, en la plataforma Trading Economics

La inflación en Ecuador en el ultimo año ha bajado de forma paulatina. En diciembre la inflación fue de 1,91%

Ecuador se encuentra entre los seis países con inflación más baja de América en la plataforma internacional Trading Economics, informó este lunes 2 de febrero del 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas.

La plataforma Trading Economics es una de las más utilizadas a escala global para acceder a indicadores económicos actualizados de más de 196 países. De acuerdo con la plataforma, la inflación del país es la sexta más baja de la región.

La inflación acumulada de Ecuador en 2025 fue de 1,9% según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC). Esta cifra es menor a la que presenta países como Colombia, Brasil, México, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Canadá, entre otros.

La plataforma sirve como una herramienta para evaluar los riesgos y las oportunidades de inversión, así como realizar comparativos y análisis económicos, detalló el Ministerio.