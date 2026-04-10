Gobierno confirma que está listo el dique para controlar la erosión regresiva del río Coca

La cuenca del río Coca enfrenta un proceso de erosión regresiva que se acerca a la obra de captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó que ya está listo el dique permeable que permitirá contener la erosión regresiva del río Coca, en la Amazonía de Ecuador.

“Tenemos ya el dique permeable para contrarrestar la erosión regresiva que tenemos en el río Coca a pocos kilómetros del sistema de captación de agua de Coca Codo Sinclair”, dijo Manzano este viernes 10 de abril del 2026 en entrevista con Teleamazonas.

La erosión regresiva es un fenómeno natural que se inició en la zona en febrero del 2020 cuando desapareció la cascada de San Rafael.

La construcción del dique costó 19 millones de dólares y el objetivo es que disminuya de forma progresiva la erosión del río.

Este fenómeno también ha causado afectaciones al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y al Sistema de Oleoducto Transecuatoriano.

En caso de avanzar, la erosión regresiva del río Coca, se podría afectar al funcionamiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que es la más grande del país y genera el 25% de la energía para abastecer al Ecuador.