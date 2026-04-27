Megamina Cangrejos iniciará fase de explotación en Ecuador tras firma de contrato con el Gobierno

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, durante la firma de contrato de la megamina Cangrejos.

Ecuador firmó este lunes 27 de abril de 2026 el contrato de explotación del proyecto minero a gran escala Cangrejos. Se trata de una megamina a cielo abierto ubicada en la provincia de El Oro.

Con la firma de este contrato la iniciativa entra oficialmente en su fase de explotación, tras varios años de desarrollo.

El proyecto se encuentra en los cantones Santa Rosa y Atahualpa, y será ejecutado por ODIN Mining del Ecuador S.A.

Inversión minera supera los USD 1 700 millones

La megamina contempla una inversión superior a USD 1 700 millones, lo que la posiciona entre los proyectos extractivos más grandes en desarrollo en el país.

Según los datos oficiales, se prevé la generación de más de 1 000 empleos directos y alrededor de 2 000 indirectos, con énfasis en la contratación de mano de obra local.

El contrato establece que el Estado ecuatoriano recibirá aproximadamente el 50% del valor generado por el proyecto, lo que se traduciría en ingresos estimados de USD 4 386 millones a lo largo de su vida útil.

De ese monto:

USD 3 905 millones irían al Presupuesto General del Estado

irían al USD 480 millones se transferirían a gobiernos autónomos descentralizados

Además, se definió un esquema de regalías anticipadas por USD 54 millones, que se entregarán en distintas fases del proyecto, desde la firma del contrato hasta el inicio de operaciones.

Pagos anticipados por fases del proyecto

Los pagos anticipados se realizarán por fases:

USD 34 millones tras la firma del contrato

USD 8 millones al iniciar la construcción de la planta de beneficio

USD 8 millones al inicio de la relavera

USD 4 millones al comienzo de la explotación

La empresa a cargo ha desarrollado desde 2016 programas comunitarios en las zonas de influencia, enfocados en áreas como educación, salud e infraestructura.

Para 2026, se proyecta una inversión cercana a USD 2 millones en iniciativas sociales y ambientales.

La firma del contrato se da en un contexto de debate nacional sobre la minería a gran escala y sus impactos. Mientras el sector productivo destaca su aporte a la economía, distintos actores sociales y ambientales han cuestionado los efectos de este tipo de proyectos en los territorios.

Con la entrada a fase de explotación de Cangrejos, Ecuador suma un nuevo proyecto estratégico en su cartera minera, en medio de un escenario donde la actividad continúa generando posiciones divididas en el país.