Copa Ecuador 2026: guía completa del sorteo y como quedaron los cruces

La Copa Ecuador 2026 continua con la siguiente fase en la que participan los clubes de todas las categorías en una lucha vibrante por la gloria deportiva. Bajo la organización de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), este torneo de eliminación directa en esta fase se enfrentan equipos de ascenso con los gigantes de la Serie A, llevando la pasión del fútbol a cada rincón del país.

Al integrar a equipos desde la Segunda Categoría hasta la Serie A, la FEF logra democratizar el acceso al fútbol competitivo, brindando a las instituciones emergentes la oportunidad única de medir fuerzas con los clubes más laureados del Ecuador, mientras se fomenta una descentralización que lleva el espectáculo deportivo a provincias donde la Serie A.