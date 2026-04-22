FMI realiza un desembolso de 394 millones de dólares a Ecuador

Logo del FMI en la sede de la institución en Washington.

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la quinta revisión del acuerdo crediticio suscrito con Ecuador en mayo del 2024 y que asciende a 5 000 millones de dólares para un periodo de cuatro años.

Esto permite un desembolso inmediato de 394 millones de dólares a Ecuador. Así lo informó la organización, este miércoles 22 de abril de 2026.

El FMI indicó que Ecuador ha adoptado "medidas para racionalizar los gastos tributarios, fortalecer los ingresos y mejorar la eficiencia del gasto público con el fin de abordar el desempeño fiscal inferior al previsto a finales de 2025".

Además, que las autoridades cumplieron dos objetivos estructurales clave relativos al régimen fiscal del sector minero y al marco de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y "todas las demás metas del programa correspondientes a la quinta revisión".

Añadió que se prevé que "la implementación efectiva del plan de consolidación fiscal y de la agenda de reformas" respaldada por este acuerdo crediticio "mantenga la deuda pública en una trayectoria firmemente descendente y preserve el acceso sostenido a los mercados internacionales de capital".

El subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, dijo que las autoridades ecuatorianas "siguen demostrando un firme compromiso con su programa económico respaldado" por este acuerdo crediticio y que "continuaron avanzando en su ambiciosa agenda de reformas estructurales".

También destacó que el Producto Interno Bruto (PIB) real del país repuntó con fuerza en 2025 en un contexto de baja inflación, y que se espera que crezca un 2,5 % en 2026, respaldado por la demanda interna y por unas exportaciones no petroleras dinámicas.

Y afirmó las autoridades de Ecuador "trabajan para atraer inversión privada hacia sectores con alto potencial, incluidos la minería, los hidrocarburos y la energía".

El nuevo desembolso elevaría a 3 700 millones de dólares el valor total de lo recibido por Ecuador desde que se puso en marcha el acuerdo, aprobado inicialmente en 2024 por 4 000 millones de dólares, pero que en julio del año pasado fue ampliado a 1 000 millones más.

El pasado 12 de septiembre, el presidente Daniel Noboa, eliminó el subsidio al diésel, una decisión que desató protestas lideradas por el movimiento indígena y otros grupos sociales, que duraron un mes y que concluyeron sin que el Gobierno haya accedido a ninguna demanda para restituir la subvención estatal.

Esa medida se sumó al recorte del Gobierno de 20 a 14 ministerios, al despido de 5 000 funcionarios públicos de diversas instituciones del Ejecutivo que fue anunciado a finales de julio, y a otras reformas.

Para el FMI "una implementación decidida de la agenda de reformas económicas ayudaría a obtener importantes dividendos de crecimiento a mediano plazo y a reforzar la resiliencia macroeconómica en beneficio de todos los ecuatorianos".