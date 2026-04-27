Becas completas para maestría en Francia 2026: Requisitos y cómo aplicar

La Embajada de Francia en Ecuador abrió una convocatoria para becas de maestría.

La Embajada de Francia en Ecuador lanzó su convocatoria 2026 para otorgar una beca completa de estudios de nivel máster, dirigida a estudiantes ecuatorianos que deseen cursar un programa de posgrado en ese país.

El límite de la postulación es el domingo 10 de mayo de 2026 a las 23:59, hora de Ecuador.

De acuerdo con la información compartida por la Embajada francesa, no se procesarán los expedientes incompletos ni las candidaturas enviadas después de esa fecha.

Para postular debe crear una cuenta en la página web oficial y solicitar una atestación de exoneración a través del link.

Requisitos para postular a la beca de maestría en Francia 2026

Las condiciones para postular a una beca de maestría en Francia son:

Residir en el Ecuador .

el . No tener nacionalidad europea .

. La movilidad debe comenzar en septiembre de 2026 por un periodo mínimo de 1 semestre académico y por un periodo máximo de 2 años.

debe comenzar en septiembre de 2026 por un periodo mínimo de 1 y por un periodo máximo de 2 años. La movilidad debe realizarse en el marco de una formación titulada de posgrado en Francia (que conduzca a la obtención de un diploma).

de posgrado en (que conduzca a la obtención de un diploma). Esta beca no es compatible con: contratos de formación, becas de otros ministerios franceses, becas Erasmus+ o de la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF), ni con otros financiamientos de organismos públicos.

¿Qué gastos cubre la beca completa de la Embajada de Francia?

Asignación mensual de aproximadamente 900 euros

Exención del pago de tasas de inscripción en la mayoría de instituciones públicas francesas

de de inscripción en la mayoría de instituciones públicas francesas Exoneración parcial o total de matrícula en instituciones públicas, según normativa vigente

parcial o total de matrícula en instituciones públicas, según normativa vigente Exención de la Contribución a la Vida Estudiantil y de Campus (CVEC)

de la Contribución a la Vida Estudiantil y de Campus (CVEC) Cobertura de seguridad social y seguro de salud complementario

y seguro de salud complementario Acceso prioritario a residencias universitarias (según disponibilidad)

(según disponibilidad) Apoyo en gastos de transporte internacional (ida y retorno)

(ida y retorno) Acceso a actividades culturales y beneficios adicionales gestionados por Campus France

Áreas de estudio prioritarias

La convocatoria prioriza programas en los siguientes campos: