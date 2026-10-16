¿Cuántos MW necesita Ecuador de Colombia para evitar el colpaso energético?

Ecuador recurre de emergencia a la interconexión con Colombia en medio de la crisis energética.

La crisis energética en Ecuador atraviesa su punto más crítico. Sin embargo, la importación de electricidad desde Colombia se ha convertido en la "opción salvadora" para evitar el colapso total del sistema y prevenir nuevos apagones.

¿Cuánta energía puede y necesita aportar Colombia?

Técnicamente, la infraestructura de interconexión binacional posee un límite de diseño de 450 MW de potencia máxima continua.

Si operara al 100% de su capacidad durante las 24 horas del día, el tope de transmisión sería de 10 800 MWh diarios.

Sin embargo, en la práctica actual y debido a las limitaciones de generación térmica colombiana para preservar sus propias reservas hidroeléctricas, el aporte ha sido menor:

Aporte inicial

Desde la madrugada, Colombia aporta cerca de 43 MW en promedio. Este dato corresponde al reporte operativo registrado en el arranque de la importación de energía desde Colombia a través de la línea binacional de interconexión.

Demanda en horas pico

Expertos como el ingeniero eléctrico y académico Pablo Arias señalan que Ecuador podría requerir el uso máximo de la línea (los 450 MW ) principalmente en las horas de mayor consumo crítico (de 18:00 a 22:00).

Según el experto, esto que representaría unos cuantos gigavatios en esas cuatro horas para sostener el sistema mientras se recuperan los embalses.

Histórico de referencia

Durante periodos de operación activa en 2026, Colombia despachaba un promedio diario de 8.000 MWh a 8.600 MWh (equivalentes a entre 8 y 8,6 GWh al día), cubriendo más del 8% de la demanda eléctrica total del país.

Energía altamente costosa, pero indispensable

La adquisición de esta energía no está exenta de cuestionamientos económicos y geopolíticos.

Según el operador del sistema eléctrico colombiano (XM), el costo de la transacción ronda los 47 centavos de dólar por kWh.

Sin embargo, otros analistas, advierten que, debido a la alta demanda, la especulación y el uso de generación térmica colombiana en horas pico, el precio final podría escalar hasta los 60 o 90 centavos.

Señalan que la energía de Colombia es muy costosa, pero más caro resultaría no tenerla.

Para Pablo Arias, el país estaría comprando energía térmica a precio elevado para evitar que el sistema de Mazar colapse, asumiendo un costo superior al que implicaría el impacto económico de no tener energía para el sector industrial ecuatoriano.

A pesar del déficit que también enfrenta Colombia y de las estrictas leyes de su mercado privado que condicionan la venta a superávits de energía térmica, el suministro eléctrico externo sigue siendo la última línea de defensa para el sistema interconectado ecuatoriano en estas semanas críticas.