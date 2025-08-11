Estos son los nuevos precios de la gasolina desde el 12 de agosto de 2025 en Ecuador

El precio de las gasolinas cambia cada mes según el valor del petróleo.

Desde este martes 12 de agosto de 2025 el precio de las gasolinas cambiará en Ecuador y se mantendrá hasta el 11 de septiembre, es decir por un mes.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo de Ecuador (Camddepe), las gasolinas Extra y Ecopaís costarán 2,751 dólares por galón. Es decir, un aumento de 0,12 centavos con relación al precio el último mes.

Mientras que la gasolina Súper de 95 octanos costará 3,57 dólares. Lo que representa un alza de 0,09 centavos con relación a los 3,48 dólares que costó los últimos 30 días.

Los precios varían cada mes desde julio de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa estableció un nuevo sistema de bandas para reducir el subsidio al combustible de bajo octanaje. Antes de esa medida, el incremento o disminución derivado del sistema de bandas solamente afectaba a la gasolina Súper.

El precio de las gasolinas depende de los valores internacionales y tiene topes establecidos hasta un 5% adicional y un mínimo de 10% a la baja.