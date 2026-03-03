Oferta exportable de crudo de Ecuador aumentará en 2 millones de barriles adicionales

Petroecuador incrementará su oferta exportable de crudo y aumentará sus ingresos por cambio de precio WTI.

Petroecuador, la empresa pública, informó este martes 3 de marzo que Ecuador podrá vender su petróleo con un precio más elevado, obteniendo mejores ganancias para el Estado. Esto porque se experimenta el precio del crudo a escala mundial, tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La cotización del petróleo se disparó desde que inició el conflicto bélico en Medio Oriente y va en aumento. Esto tras el anuncio de los ataques de cada lado y luego que Irán cerró el estrecho de Ormuz, una ruta comercial clave por donde circula alrededor del 20 % del petróleo que se consume en el mundo

Petroecuador describió los dos factores que permitirán al país sacar mayores beneficios del escenario global de precios al alza.

Según Petroecuador en el tema de producción está en marcha una campaña de perforación que permitirá llegar a un pico de producción de más de 380 000 barriles diarios, a partir de mayo de 2026. Con ello, la producción nacional podría rebasar los 477 000 por día.

También se tiene previsto fortalecer la exportación de crudo. En marzo y abril, Ecuador aumentará su oferta exportable de crudo en 2 millones de barriles adicionales.

“Insistimos, a mayor precio del indicador, mayor precio del crudo, sea penalizado o no por características naturales propias“, destacó la empresa pública, en un comunicado.

Y agregó que se implementan planes de comercio internacional como contratos de mediano y largo plazo que tienen por objetivo reducir los diferenciales del precio.

Al 2 de marzo, la estatal registró una producción de 364 653 barriles al día, mientras que las compañías privadas reportaron 93 554 barriles.

Eso da como resultado un total de 458 207 barriles diarios en la producción nacional de crudo, según datos de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.