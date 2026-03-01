Incendio en Refinería de Esmeraldas fue controlado sin riesgo para operaciones

Un incendio registrado la noche del domingo 1 de marzo de 2026 en la Unidad SEVIA de la Refinería Esmeraldas fue controlado en su totalidad y no representa riesgo para las operaciones, informó este lunes EP Petroecuador.

La Empresa Pública señaló que el siniestro se produjo en las bombas de carga de esa unidad y que el Plan de Emergencias y Contingencias se activó de inmediato para controlar la situación.

Según el comunicado oficial, las operaciones de la refinería se encuentran temporalmente suspendidas como medida preventiva mientras se realizan labores de control y evaluación técnica, con el objetivo de garantizar la seguridad antes de retomar actividades.

EP Petroecuador indicó que no fue necesaria la intervención de los bomberos locales y que las llamas observadas en videos difundidos en redes corresponden a la combustión del material derramado y no representan un riesgo de propagación.

La empresa hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a informarse únicamente a través de los canales oficiales.