Feriado 24 de mayo: ¿Cuánto deben pagarte si trabajas el lunes 25?

Las personas que trabajan durante un día de feriado reciben su pago con el recargo del 100%.

Ecuador tendrá un nuevo feriado por la Batalla de Pichincha del 24 de mayo. El día de descanso será el lunes 25.

Se trata de un descanso obligatorio y no recuperable, que se traslada del domingo al lunes, tal como consta en el calendario de feriados.

Quienes cumplan jornadas laborales durante el feriado deben recibir una compensación adicional, según lo establecido en el Código de Trabajo del Ecuador.

Las horas trabajadas durante feriados son consideradas extraordinarias y deben pagarse con un recargo del 100%, es decir, el doble del valor habitual por hora.

¿Cómo calcular el pago de horas extras por el feriado del 24 de mayo?

Según lo establecido en el Código de Trabajo del Ecuador, las horas laboradas durante los días de descanso obligatorio se consideran extraordinarias.

Para conocer el valor exacto de su compensación, siga esta fórmula:

Calcule su valor por hora ordinaria: Divida el valor total de su sueldo mensual para 240 (número de horas laborales fijadas por mes).

Divida el valor total de su sueldo mensual para (número de horas laborales fijadas por mes). Aplique el recargo de ley: Multiplique el resultado de su hora ordinaria por dos (recargo del 100% por jornada extraordinaria). Ese resultado es lo que deben pagarle por cada hora en el feriado.

Multiplique el resultado de su hora ordinaria (recargo del 100% por jornada extraordinaria). Ese resultado es lo que deben pagarle por cada hora en el feriado. Obtenga el saldo total: Multiplique el valor de esa hora doble por la cantidad de horas efectivamente trabajadas durante el lunes 25 de mayo.

¿Cómo denunciar la falta de pago de horas extraordinarias?

El pago de las horas extra es una obligación del empleador. Si no se cumple, los trabajadores pueden presentar una denuncia formal en el Ministerio de Trabajo.

En la denuncia se deben incluir pruebas que confirmen el tiempo extra trabajado. Para este trámite no se requiere abogado y no tiene ningún costo.