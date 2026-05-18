Feriados Ecuador 2026: Cuándo es el próximo descanso de mayo y cuántos quedan
Ecuador se prepara para el feriado nacional por la Batalla de Pichincha en mayo de 2026. Conozca las fechas de descanso.
Las playas son uno de los destinos favoritos de los ecuatorianos durante los feriados en Ecuador.
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Actualizado:
18 may 2026 - 16:50
Tras el largo feriado por el Día del Trabajo, los ecuatorianos se aprestan a vivir una nueva jornada de descanso en mayo.
La Batalla de Pichincha se conmemora el 24 de Mayo. La fecha es considerada feriado nacional en Ecuador. Sin embargo, al caer domingo, la normativa establece que se traslade al lunes.
Es decir, que el feriado será el lunes 25 de mayo. Al sumarse al fin de semana del sábado 23 y domingo 24, los ecuatorianos disfrutarán de tres días de descanso obligatorio.
La Ley de Feriados establece que si el día libre cae entre miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes. Mientras que si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.
De acuerdo con la normativa vigente en Ecuador, varios feriados pueden trasladarse para fomentar el turismo. Sin embargo, cuando coinciden con viernes o lunes, se mantienen en su fecha original.
Feriados que restan en 2026
- Primer Grito de la Independencia: Lunes 10 de agosto.
- Independencia de Guayaquil: Viernes 9 de octubre.
- Día de Difuntos: Lunes 2 de noviembre.
- Independencia de Cuenca: Martes 3 de noviembre.
- Navidad: Viernes 25 de diciembre.
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