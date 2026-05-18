Feriados Ecuador 2026: Cuándo es el próximo descanso de mayo y cuántos quedan

Las playas son uno de los destinos favoritos de los ecuatorianos durante los feriados en Ecuador.

Tras el largo feriado por el Día del Trabajo, los ecuatorianos se aprestan a vivir una nueva jornada de descanso en mayo.

La Batalla de Pichincha se conmemora el 24 de Mayo. La fecha es considerada feriado nacional en Ecuador. Sin embargo, al caer domingo, la normativa establece que se traslade al lunes.

Es decir, que el feriado será el lunes 25 de mayo. Al sumarse al fin de semana del sábado 23 y domingo 24, los ecuatorianos disfrutarán de tres días de descanso obligatorio.

La Ley de Feriados establece que si el día libre cae entre miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes. Mientras que si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.

De acuerdo con la normativa vigente en Ecuador, varios feriados pueden trasladarse para fomentar el turismo. Sin embargo, cuando coinciden con viernes o lunes, se mantienen en su fecha original.

Feriados que restan en 2026