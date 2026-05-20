Estudiantes, dirigentes barriales y organizaciones, en diálogo entre Municipio y transportistas

Varias organizaciones sociales acudieron a la tercera reunión entre el Municipio y los transportistas

La mañana del miércoles 20 de mayo, se desarrolló la tercera jornada de mesas técnicas entre el Municipio de Quito y representantes del transporte público.

El encuentro estuvo marcado por la presencia de representantes de estudiantes secundarios y universitarios, dirigentes barriales, expertos en movilidad y organizaciones sociales.

Parte de las organizaciones que estuvieron presentes son: la Federación de Barrios de Quito, Bloomberg, Fundación Cicleada Por la Vida, Comité de Barrios Norte y Observatorio de Movilidad Integral

Autoridades buscan llegar a acuerdos

De acuerdo con información del Municipio, las organizaciones señalaron que "el origen del tema (incremento del costo del pasaje) recae sobre la eliminación del subsidio del diésel por parte del Gobierno Nacional".

Ante ello, el representante del sector transportista, Pablo Lima, afirmó que el sistema enfrenta una situación económica compleja.

"Estas mesas deben servir para construir soluciones y mejorar el modelo de gestión trabajando con las condiciones actuales", manifestó.

La última mesa de trabajo será el viernes

De su parte, el secretario de Movilidad, Álex Pérez, recordó a los transportistas que "la seguridad y la calidad son innegociables y que deben garantizarse de manera permanente".

La última y cuarta mesa se realizará el viernes 22 de mayo de 2026. Al finalizar se prevé que las autoridades den a conocer los resultados de las reuniones.