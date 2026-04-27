CNE: Mujeres embarazadas o en lactancia no pagarán multas por no votar en 2026
El CNE no multará a mujeres con más de seis meses de embarazo o en el primer año de lactancia.
Mujeres embarazadas o en lactancia no serán multadas por el CNE.
Reuters
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Fecha de publicación
27 abr 2026 - 22:30
El CNE (Consejo Nacional Electoral) confirmó que las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia estarán exentas de pagar multas por no votar o no integrar las juntas receptoras del voto en Ecuador.
El CNE informó este lunes 27 de abril de 2026 que eximirá de multas electorales a mujeres con más de seis meses de embarazo y durante el primer año de lactancia.
El Pleno del CNE aprobó una reforma en la que se indica que las mujeres podrán presentar un justificativo para quedar exentas de multas por:
- No sufragar
- No integrar una Junta Receptora del Voto
- No asistir a las capacitaciones electorales
Requisitos para justificar la no asistencia por embarazo o lactancia
La justificación se hará presentando un certificado médico emitido por personal del Sistema Nacional de Salud, en el caso e embarazo, o el certificado de nacimiento para el periodo de lactancia.
¿Para quiénes en opcional el voto?
El voto es facultativo para algunos ciudadanos, según consta en el articulo 11 del Código de la Democracia. No están obligados:
- Personas entre 16 y 18 años
- Mayores de 65 años
- Ecuatorianos en el exterior
- Miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo
- Personas con discapacidad
- Personas analfabetas
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