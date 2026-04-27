CNE: Mujeres embarazadas o en lactancia no pagarán multas por no votar en 2026

Mujeres embarazadas o en lactancia no serán multadas por el CNE.

El CNE (Consejo Nacional Electoral) confirmó que las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia estarán exentas de pagar multas por no votar o no integrar las juntas receptoras del voto en Ecuador.

El CNE informó este lunes 27 de abril de 2026 que eximirá de multas electorales a mujeres con más de seis meses de embarazo y durante el primer año de lactancia.

El Pleno del CNE aprobó una reforma en la que se indica que las mujeres podrán presentar un justificativo para quedar exentas de multas por:

No sufragar

No integrar una Junta Receptora del Voto

integrar una No asistir a las capacitaciones electorales

Requisitos para justificar la no asistencia por embarazo o lactancia

La justificación se hará presentando un certificado médico emitido por personal del Sistema Nacional de Salud, en el caso e embarazo, o el certificado de nacimiento para el periodo de lactancia.

¿Para quiénes en opcional el voto?

El voto es facultativo para algunos ciudadanos, según consta en el articulo 11 del Código de la Democracia. No están obligados: