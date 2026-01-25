SRI ofrece cursos gratuitos para aprender a declarar impuestos

Se puede acceder a las capacitaciones en el portal en línea del SRI.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) mantiene habilitada una oferta de capacitaciones gratuitas dirigidas a contribuyentes y ciudadanía en general que buscan aprender a declarar impuestos y realizar trámites tributarios de forma correcta y sencilla.

Los cursos están disponibles de manera virtual y pueden tomarse desde cualquier lugar del país. A través de la sección “Quiero Capacitarme” del portal www.sri.gob.ec, los usuarios pueden revisar la oferta académica, escoger el tema de su interés e inscribirse en pocos pasos.

El programa incluye cursos de autoestudio, capacitaciones virtuales en tiempo real y talleres presenciales a escala nacional, detalló el SRI en un comunicado.

Entre enero y febrero del 2026 la agenda prioriza temas clave del calendario tributario, como el Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación de Dependencia (RDEP), el Anexo de Gastos Personales en Línea (AGP), el Impuesto a la Renta para personas naturales y el uso del Facturador SRI.

Estos son los cursos que se realizarán en la siguiente semana:

C ómo usar el facturador gratuito del SRI . Modalidad virtual. El 27 de enero, de 11:00 a 13:00.

. Modalidad virtual. El 27 de enero, de 11:00 a 13:00. Curso para aprender a solicitar la devolución de IVA para grupos prioritarios. Modalidad virtual. El 27 de enero, de 15:30 a 17:00.

para Modalidad virtual. El 27 de enero, de 15:30 a 17:00. Cómo realizar el Anexo de Retenciones en la Fuente bajo relación de dependencia. Modalidad virtual. El 28 de enero, de 11:00 a 13:00.

Estas capacitaciones buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y resolver dudas frecuentes de los contribuyentes, especialmente en épocas de alta demanda de trámites tributarios.

El acceso a los cursos es gratuito y está abierto tanto para personas naturales como para quienes recién empiezan a interactuar con el sistema tributario.