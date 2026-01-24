Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Economía

¿Qué es el Buró de Crédito en Ecuador y cómo se calcula el puntaje crediticio?

Los valores del buró de crédito ya no se miden con las letras A - B- C-D-E. El historial crediticio se puede consultar en línea en la Superintendencia de Bancos.

El buró de crédito permite a las entidades financieras conocer el perfil de un solicitante de crédito.

Crisfe

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

24 ene 2026 - 21:45

El buró de crédito es un sistema de información que recopila el historial financiero de una persona. Recoge datos de cómo se manejan las deudas y compromisos financiero.

Esta información permite a las entidades que ofrecen crédito conocer el comportamiento de un solicitante o cliente

Aquí se registra cómo se usan y pagan las tarjetas, préstamos, créditos o cualquier tipo de deuda en el sistema financiero formal. Las instituciones que manejan el buró de créidto lo ofrecen a las empresas, bancos o entidades comerciales.

De esta manera se crea un perfil para cada cliente, disponible para que los proveedores de crédito decidan si otorgar o no el crédito.

Un reporte o historial crediticio generalmente incluye: 

  • Créditos y préstamos (bancarios, cooperativos o comerciales) 
  • Tarjetas de crédito
  •  Historial de pagos (puntualidades y atrasos) 
  • Deudas pendientes o canceladas 
  • Consultas de crédito realizadas por entidades financieras

El historial crediticio se puede consultar a través de la página web oficial de la Superintendencia de Bancos, a través de Servicios en Línea y Sistema Registro de Datos Crediticios.

El puntaje crediticio es un número que resume el comportamiento financiero de una persona o empresa y mide la probabilidad de incumplimiento de pago. No hay calificaciones A,B,C,D,E, actualmente el puntaje se muestra numérciamente.

El número del puntaje crediticio va de 1 a 1 000 puntos, mientras más alto sea el puntaje es mayor la confianza de una entidad financiera en que el solicitante pague su deuda, por lo que se facilita su acceso a créditos y mejores tasas de interés.

Generalmente los rangos pueden clasificarse de la siguiente manera:

  • 689–999: Excelente historial, bajo riesgo
  • 377–689: Riesgo moderado 
  • 1–376: Historial con problemas de pago o morosidad

