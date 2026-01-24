¿Qué es el Buró de Crédito en Ecuador y cómo se calcula el puntaje crediticio?

El buró de crédito permite a las entidades financieras conocer el perfil de un solicitante de crédito.

El buró de crédito es un sistema de información que recopila el historial financiero de una persona. Recoge datos de cómo se manejan las deudas y compromisos financiero.

Esta información permite a las entidades que ofrecen crédito conocer el comportamiento de un solicitante o cliente.

Aquí se registra cómo se usan y pagan las tarjetas, préstamos, créditos o cualquier tipo de deuda en el sistema financiero formal. Las instituciones que manejan el buró de créidto lo ofrecen a las empresas, bancos o entidades comerciales.

De esta manera se crea un perfil para cada cliente, disponible para que los proveedores de crédito decidan si otorgar o no el crédito.

Un reporte o historial crediticio generalmente incluye:

Créditos y préstamos (bancarios, cooperativos o comerciales)

de Historial de pagos (puntualidades y atrasos)

pendientes o canceladas Consultas de crédito realizadas por entidades financieras

El historial crediticio se puede consultar a través de la página web oficial de la Superintendencia de Bancos, a través de Servicios en Línea y Sistema Registro de Datos Crediticios.

El puntaje crediticio es un número que resume el comportamiento financiero de una persona o empresa y mide la probabilidad de incumplimiento de pago. No hay calificaciones A,B,C,D,E, actualmente el puntaje se muestra numérciamente.

El número del puntaje crediticio va de 1 a 1 000 puntos, mientras más alto sea el puntaje es mayor la confianza de una entidad financiera en que el solicitante pague su deuda, por lo que se facilita su acceso a créditos y mejores tasas de interés.

Generalmente los rangos pueden clasificarse de la siguiente manera: