¿Qué es el Buró de Crédito en Ecuador y cómo se calcula el puntaje crediticio?
Los valores del buró de crédito ya no se miden con las letras A - B- C-D-E. El historial crediticio se puede consultar en línea en la Superintendencia de Bancos.
El buró de crédito permite a las entidades financieras conocer el perfil de un solicitante de crédito.
Actualizada:
24 ene 2026 - 21:45
El buró de crédito es un sistema de información que recopila el historial financiero de una persona. Recoge datos de cómo se manejan las deudas y compromisos financiero.
Esta información permite a las entidades que ofrecen crédito conocer el comportamiento de un solicitante o cliente.
Aquí se registra cómo se usan y pagan las tarjetas, préstamos, créditos o cualquier tipo de deuda en el sistema financiero formal. Las instituciones que manejan el buró de créidto lo ofrecen a las empresas, bancos o entidades comerciales.
De esta manera se crea un perfil para cada cliente, disponible para que los proveedores de crédito decidan si otorgar o no el crédito.
Un reporte o historial crediticio generalmente incluye:
- Créditos y préstamos (bancarios, cooperativos o comerciales)
- Tarjetas de crédito
- Historial de pagos (puntualidades y atrasos)
- Deudas pendientes o canceladas
- Consultas de crédito realizadas por entidades financieras
El historial crediticio se puede consultar a través de la página web oficial de la Superintendencia de Bancos, a través de Servicios en Línea y Sistema Registro de Datos Crediticios.
El puntaje crediticio es un número que resume el comportamiento financiero de una persona o empresa y mide la probabilidad de incumplimiento de pago. No hay calificaciones A,B,C,D,E, actualmente el puntaje se muestra numérciamente.
El número del puntaje crediticio va de 1 a 1 000 puntos, mientras más alto sea el puntaje es mayor la confianza de una entidad financiera en que el solicitante pague su deuda, por lo que se facilita su acceso a créditos y mejores tasas de interés.
Generalmente los rangos pueden clasificarse de la siguiente manera:
- 689–999: Excelente historial, bajo riesgo
- 377–689: Riesgo moderado
- 1–376: Historial con problemas de pago o morosidad
