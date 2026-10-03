Petroecuador prevé reanudar en seis días el bombeo de crudo por el SOTE tras incendio en Baeza

Técnicos de Petroecuador realizan un recorrido por la estación de Baeza tras un incendio.

El bombeo de petróleo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) podría reanudarse en los próximos seis días, después del incendio que afectó a la Estación de Bombeo N.° 4 Baeza, en Napo, el jueves 1 de octubre de 2026.

Petroecuador informó este sábado 3 de octubre que sus equipos técnicos trabajan en la infraestructura afectada para restablecer el transporte de crudo por el SOTE. La empresa también declaró la existencia de un evento de fuerza mayor debido al incendio.

La declaratoria permanecerá vigente hasta que se recuperen las condiciones técnicas y operativas necesarias para normalizar las actividades. Además, se dispuso la implementación de un plan de contingencia para atender los daños.

¿Qué ocurrió en la estación de Baeza?

El incendio se produjo cerca del mediodía del jueves en la Estación de Bombeo Baeza, ubicada en el cantón Quijos, provincia de Napo. La emergencia obligó a suspender temporalmente las operaciones del SOTE, uno de los principales sistemas utilizados para transportar el petróleo producido en la Amazonía ecuatoriana.

De acuerdo con información conocida posteriormente, el incidente comenzó alrededor de las 11:43, cuando la unidad ALCO N.° 4 se apagó debido a una falla mecánica. Minutos después se detectó un conato de incendio. El fuego fue controlado aproximadamente a las 12:05.

El ECU 911 informó el día del incidente que no se registraron personas heridas. Tras controlar las llamas, técnicos iniciaron una inspección de los sistemas operativos y auxiliares de la estación antes de determinar cuándo sería posible retomar el bombeo.

SOTE permanecerá sin bombeo seis días

Dos días después del incendio, Petroecuador fijó por primera vez un plazo estimado para recuperar la operación. Según el comunicado emitido este sábado, los trabajos buscan restablecer el bombeo de crudo dentro de los próximos seis días.

La empresa también solicitó la intervención de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Especialistas acudieron a la estación para realizar las investigaciones que permitan determinar las circunstancias y responsabilidades relacionadas con el incendio.

La paralización del SOTE comenzó inmediatamente después de la emergencia del jueves. Inicialmente, Petroecuador había señalado que las operaciones se retomarían una vez que las evaluaciones técnicas determinaran que existían condiciones seguras para hacerlo.

¿Qué implica la declaratoria de fuerza mayor?

La resolución de fuerza mayor o caso fortuito permite a Petroecuador adoptar medidas extraordinarias para enfrentar las consecuencias del incendio mientras la infraestructura permanece afectada.

Como parte de esa decisión, la Gerencia de Transporte deberá ejecutar un plan de contingencia logístico y operativo para atender los daños en la estación y coordinar las acciones necesarias con otras áreas de la petrolera estatal.