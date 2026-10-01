Incendio en estación de bombeo de Baeza: videos muestran las llamas y una enorme columna de humo

Incendio en la Estación de Bombeo Baeza de Petroecuador deja graves daños materiales

Un incendio de gran magnitud afectó este jueves 1 de octubre de 2026 a la Estación de Bombeo Baeza, en la Amazonía ecuatoriana.

Videos registrados desde la carretera Baeza-Cuyuja muestran la intensidad del fuego y una densa columna de humo.

Las llamas fueron visibles desde varios puntos de la carretera que conecta Baeza con Cuyuja, en la provincia de Napo.

Videos difundidos en redes sociales muestran una densa columna de humo que se elevó sobre la zona mientras el fuego consumía parte de las instalaciones.

Según la información disponible, cuatro motores resultaron gravemente afectados y quedaron quemados, además de otras estructuras de la estación.

Bomberos y Policía acudieron al lugar

Tras la emergencia, unidades del Cuerpo de Bomberos de Quijos, la Policía Nacional y personal del ECU 911 se movilizaron hasta la estación para atender el incendio y asegurar el área.

Las imágenes registradas durante el siniestro permiten observar la magnitud de las llamas y los daños ocasionados en la infraestructura.

¿Se paralizó el bombeo de crudo por el SOTE?

Hasta las 18:30 de este jueves 1 de octubre, Petroecuador no había emitido un reporte oficial sobre las causas del incendio ni sobre el alcance de los daños.

Tampoco se conocía si el incidente provocó una paralización total o parcial del bombeo de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

La información oficial será clave para determinar el impacto de la emergencia en el transporte de petróleo.