¿Cuál es el precio del diésel en países de Latinoamérica en comparación con el de Ecuador?

El presidente de Ecuador eliminó el subsidio al diésel el pasado 12 de septiembre del 2025

La decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel hizo que el precio por galón de este combustible subiera de 1,80 a 2,80 dólares, en Ecuador.

La medida, anunciada como parte de un plan de ajuste fiscal, desató una ola de rechazo entre varios sectores, principalmente del movimiento indígena.

De hecho, el pasado jueves 18 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro nacional “inmediato e indefinido”, en rechazo a las políticas de Daniel Noboa.

El fin del subsidio al diésel transformó la posición de Ecuador en el ranking regional del precio del diésel. Hasta mediados de septiembre, se mantenía como uno de los países con menor costo de este combustible en América Latina.

Sin embargo, el nuevo valor lo ubica en una posición intermedia, por encima de naciones como Colombia, Bolivia y Venezuela, pero aún lejos de los precios más altos del continente.

Según datos de Global Petrol Prices, el precio del diésel varía en cada país: