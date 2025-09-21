¿Cuál es el precio del diésel en países de Latinoamérica en comparación con el de Ecuador?
Tras la eliminación del subsidio al diésel, el precio de ese combustible en Ecuador está por encima del de Colombia, Bolivia y Venezuela.
El presidente de Ecuador eliminó el subsidio al diésel el pasado 12 de septiembre del 2025
21 sep 2025 - 16:11
La decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel hizo que el precio por galón de este combustible subiera de 1,80 a 2,80 dólares, en Ecuador.
La medida, anunciada como parte de un plan de ajuste fiscal, desató una ola de rechazo entre varios sectores, principalmente del movimiento indígena.
De hecho, el pasado jueves 18 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro nacional “inmediato e indefinido”, en rechazo a las políticas de Daniel Noboa.
El fin del subsidio al diésel transformó la posición de Ecuador en el ranking regional del precio del diésel. Hasta mediados de septiembre, se mantenía como uno de los países con menor costo de este combustible en América Latina.
Sin embargo, el nuevo valor lo ubica en una posición intermedia, por encima de naciones como Colombia, Bolivia y Venezuela, pero aún lejos de los precios más altos del continente.
Según datos de Global Petrol Prices, el precio del diésel varía en cada país:
- Venezuela: menos de USD 0,10 por galón, el más barato.
- Bolivia: USD 2,00 por galón, gracias a subsidios que aún se mantienen.
- Colombia: USD 2,70 por galón.
- Ecuador: USD 2,80 tras la eliminación del subsidio.
- Chile: USD 3,87 por galón.
- Paraguay: USD 3,70 por galón.
- Perú: USD 4,26 por galón.
- Brasil: USD 4,20 por galón.
- Argentina: USD 4,16 por galón.
- Uruguay: hasta USD 5,60 por galón, el más alto de la región.
