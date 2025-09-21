Tras el anuncio del paro, así están las vías en Ecuador este domingo 21 de septiembre

Cámaras del ECU 911 captaron que las vías están despejadas y no se han registrado manifestaciones este domingo 21 de septiembre del 2025.

Las carreteras del país permanecen sin bloqueos ocasionados por manifestaciones este domingo 21 de septiembre del 2025. Así lo informó el ECU 911, a las 10:00.

Las vías están habilitadas pese al anuncio que hizo, el pasado jueves 18 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) de iniciar un paro nacional indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

Incluso en provincias como Chimborazo, Cotopaxi, Carchi e Imbabura, donde en días pasados se registraron bloqueos, la circulación vehicular se desarrolló con normalidad el sábado 20 de septiembre y lo que va de este domingo 21.

Cámras de Comercio piden diálogo entre el Gobierno y la Conaie

Cierres por deslizamientos

Sin embargo, se registran cierres por deslizamientos de tierra en dos provincias del país. En Napo, en las vías: El Reventador - Y de Baeza. Los usuarios pueden tomar como vía alterna la Y de Baeza - Y de Narupa. También hay un cierre en la vía Y de Baeza - Lago Agrio.

En Tungurahua está cerrada la vía Baños-Penipe-Riobamba, en el límite provincial entre Tungurahua y Chimborazo por deslizamientos de tierra, informó el ECU 911.

Por otra parte, existen vías parcialmente habilitadas por deslizamientos de tierra o socavones. A continuación el detalle: