Pueblo Waranka convocó a una marcha pacífica y se sumó al paro anunciado por la Conaie

Pueblo Waranka convocó a una marcha pacífica este lunes 22 de septiembre del 2025

El Gobierno Comunitario Provincial del Pueblo Waranka (FECAB-BRUNARI) convocó una marcha pacífica para este lunes 22 de septiembre a las 14:00, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

La movilización partirá desde la sede de la organización en Guaranda y fueron invitado a participar los sectores sociales del campo y la ciudad de la provincia de Bolívar.

La decisión se adoptó en una asamblea extraordinaria realizada el sábado 20 de septiembre de 2025, en la que también se ratificó el respaldo al paro nacional indefinido convocado por la Conaie.

Entre las 10 resoluciones aprobadas, el Gobierno Comunitario Provincial del Pueblo Waranka también exigió la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, con el que el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel.

Además, rechazaron la consulta popular y la Asamblea Constituyente impulsadas por el Ejecutivo, al considerar que no responden a las necesidades del país.

10 resoluciones del Pueblo Waranka